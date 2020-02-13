三星在台灣時間 2 月 12 日正式發表的 Galaxy S20 系列新機以及 Galaxy Z Flip 翻蓋式可折疊螢幕手機。不少期待新機的朋友，已經在關心究竟新機何時在台上市，以及最終價格。根據網路報導，三星官網疑似提前曝光了 Galaxy S20 Ultra 的價格，從匯率水準來說是符合期待。

根據《ePrice比價王》網站，他們發現在先前在三星官網搜尋 Galaxy S20，搜尋結果中竟然顯示了 Galaxy S20 Ultra 的價格是 NT$ 42900，可說是提前走漏了重要資訊。根據 UNPACKED 2020 發表會中公布的資訊，Galaxy S20 5G、Galaxy S20+ 5G 以及 Galaxy S20 Ultra 5G 的起跳價格分別是 999 美元、1199 美元以及 1399 美元(約新台幣42300元)。對照美國地區的價格以及報導所發現的台灣售價來看，兩者相距不遠，很有可能就是在台推出的定價。不過目前，台灣三星尚未公布 Galaxy S20 系列在台上市的價格與日期，一切仍需以台灣三星正式公布的資訊為準。

有趣的是，目前在三星官網中進行查詢，已查不到該網站報導的 Galaxy S20 Ultra 5G 價格資訊，顯然三星方面已做出了修改，更使上述新機價格的真實性引人好奇。

目前三星官網中搜尋 Galaxy S20 出現的結果，都是 5G 版本(Galaxy S20 5G、Galaxy S20+ 5G 以及 Galaxy S20 Ultra 5G)。可以期待在台灣 5G 有望在下半年開台的預期下，三星這一次推出 Galaxy S20 系列新機可能將會推出支援 5G 的版本，而這也將是三星首度在台推出 5G 手機，是歷史性的紀錄。不過三星並非第一個在台灣推出 5G 手機的廠商，早在 2019 年底，vivo 以及華為便推出過 5G 手機，分別是 vivo NEX 3(支援 5G)以及華為 Mate 20 X 5G。

根據Counterpoint Research調查，5G手機在2019年僅佔全球智慧手機出貨量1%，但在 2020 年此數據有望提升到18%。預期市場對於 5G 手機的接受度與需求，將會在 2020 年明顯增強。

(中時電子報)