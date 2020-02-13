新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，台灣確診病例相較其他鄰近國家算少，令許多國人大讚防疫成功。未料，資深媒體人趙少康稱，這是總統蔡英文「運氣好」，引發爭議。對此，國民黨前立委陳學聖認為，蔡英文靠運氣還不夠，還要謝謝所有防疫體系的人。他也認為蔡運氣好是好在大家雖覺得政府變來變去，還是跟著政府一路配合。

陳學聖在政論節目《新聞面對面》指出，蔡英文靠運氣還不夠！還是要謝謝所有防疫體系的人，因為台灣過去有SARS的經驗，累積不少，中間還是有一些缺憾在，但這些缺憾要與時俱進去改。他說有些人不要搶話搶太快，像到底口罩的政策是什麼，「連我們現在都很兩難，尤其我們比較是公眾人物，到底現在要不要戴口罩，我真的不知道」。

他坦言，運氣好是好在這裡，好在大家覺得政府這樣變來變去，我們還是跟著政府，一路願意配合下去。節目主持人謝震武問，這也是運氣好的一環？陳學聖說「對！」他說開車的時候都在看，戴口罩的比例增減！他說現在真的開始不戴口罩的人增加，「到底什麼是對的，我覺得政府拍板定案再說，因為防疫視同作戰，不能話出去以後再收回來」。

(中時電子報)