「鑽石公主」號遊輪

停在橫濱的鑽石公主號群聚感染疫情升高，又有包括29名日本人在內的44人確診，如今共計已有218人感染。

據NHK報導，厚生勞動大臣加藤勝信13日召開記者會說，在新檢測的221人中，有44人確診，使得新冠肺炎確診總人數達218人。

據朝日新聞報導，厚勞省說，基於重症化風險較高的考量，目前既定的方針是高齡乘客不必等健康觀察期結束，就讓他們先下船。據厚勞省統計，船上有2,666名乘客，其中大半都是高齡人士，而80歲以上的就佔了226人。

而據日本經濟新聞報導，優先下船的對象除了80歲以上的老人、慢性病患外，還有艙房沒有窗戶的乘客。他們將陸續接受檢驗，如果檢測結果為陰性，就讓他們下船，要是當事人願意，可以入住日本政府準備的住處。

由於遊輪上不斷出現確診患者，乘客焦慮不安，壓力與日俱增，厚勞省才決定，讓部份有感染高風險的乘客下船。

一名70多歲的船上女乘客說，年齡相仿的丈夫因在遊輪上感染新冠肺炎，如今在橫濱市內的醫院接受集中治療，只剩她1人。她說，當初和另一半搭遊輪四處遊玩，宛如置身天堂，但如今有糖尿病的丈夫染病，彷彿一下跌入地獄。她並表示，丈夫平常就服用多種藥物，她很擔心他的健康狀況。

「鑽石公主」號因一名80歲香港老翁確診返港後，2月3日停泊橫濱，接受兩星期的隔離檢疫。遊輪上約有3,700人，工作人員通常有1,100人。

「鑽石公主」號隸屬嘉年華（Carnival）遊輪集團，由世界最大遊輪業者之一的公主郵輪公司（Princess Cruise Lines）負責經營。

(中時電子報)