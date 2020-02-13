熊貓外送員愛搞車聚?雲林縣斗六市連從10日起來續三天，都在同一地點同時出現大批熊貓外送員的怪象，不知情民眾還以為是外送員私下工作之餘聯誼搞車聚，但經過調查，竟然是斗六地區最近出現一位奧客，利用國外電話大量下單，當外送員接單分批同時抵達時，都只能在現場無奈面面相覷的離譜惡作劇，三天來至少超過百名外送員受害，惡搞者仍逍遙法外。

據了解，2月10日中午，一名自稱「黃千千」的顧客訂購近5000元的炸雞，取餐地點訂於斗六工業區某路口，但無人取餐，事後查出，該支電話號碼竟是來自美國的越洋電話。

10日晚間八點多，10多名外送員幾乎同時抵達斗六市石林路，該處竟是產業道路，還被民眾誤認為是外送員車聚。（讀者提供）

當天晚間8點，又有一名訂餐者又用其他名字訂多家斗六美食與小吃，其中包括3000多元的牛排餐，交餐地點竟是斗六市石林路，但該處竟是罕無人煙的偏僻產業道路，10多名外送員幾乎同時抵達，大家等了20分鐘無人出現，在現場議論紛紛，路過的民眾都還以為是外送員在搞車聚。

到了深夜11點又有人點飲料、速食、蛋糕等近20張訂單，取餐位址指定在斗六社口街，但該處是一片空地。但惡搞並未停止，11日惡意棄單事件仍持續發生。

狀況延燒到12日中午，約7、8名熊貓外送員陸續接獲訂單，包括牛肉麵、麥當勞、飲料20多杯，取餐位址是斗六運動公園旁，結果又是白跑一趟。一名外送員表示，目前已經連續3天被惡搞，每次送餐到指定位置，都只看到一群熊貓同業，現在出單時都很擔心又被惡搞。

由於受害的外送員高達百名以上，外送員就呼籲，平台業者應立刻報案，讓警方將這位惡搞的民眾揪出，維護外送員工作的權益。

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(中時電子報)