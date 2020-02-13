兩名阿富汗政府消息人士和一名西方外交官今天說，若塔利班能大幅減少阿富汗國內暴力事件，美國與塔利班最快本月可望簽下和平協議。

路透社報導，簽署和平協議最後可能讓美國撤回駐阿富汗的所有美軍。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）昨天表示，美國與阿富汗在卡達的談判可能會有重大突破。

此前，美國與塔利班和談停滯不前，部分是由於美國要求塔利班同意大幅減少暴力，作為任何美國撤軍協議的一部分。

塔利班駐卡達首都杜哈政治總部發言人夏亨（Suhail Shaheen）表示和談已有進展，但拒絕提供進一步細節。

前阿富汗資深官員匿名表示，甘尼本週稍後將在德國慕尼黑舉行的年度安全會議場外與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）討論磋商事宜。

美國與塔利班從2018年起就以杜哈為談判據點。雖然雙方正在談判，但由於塔利班擴大領土控制，阿富汗境內仍持續充斥暴力衝突，數以百計平民和軍人喪命。

另一名阿富汗官員表示，美國原則上已同意簽署協議，但前提是塔利班得展現出暴力減少（reduction in violence）的現象。

這名要求匿名的官員表示，最快本月就能簽署和平協議。

一名駐喀布爾西方國家外交官表示，美國談判人員正努力說服塔利班同意減少暴力至少10天，期間不能發生重大暴力事件。

這名消息人士在匿名情況下表示：「暴力減少10天後雙方才能舉行會談，並且敲定展開阿富汗國內對話的計畫。」

(中央社)