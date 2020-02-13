新北市三重光復路某口罩工廠，傳出私下販售口罩遭檢調派員稽查（戴上容攝）

新冠肺炎疫情引發全台口罩荒，新北市三重光復路某口罩工廠，傳出私下販售口罩遭檢調派員稽查，附近居民表示，這是合法的工廠，未被政府徵收做了又沒得賣，才會私下販售。法務部調查局回應，新北市調查處配合新北市衛生局，前往該間工廠進行稽查，將持續調查該間工廠有無囤積、哄抬物價。

據了解，三重區光復路某口罩工廠晚間8時許，工廠鐵門會微微打開，透出暗紅燈光，中年女老闆以500元價格，販售100片裝的醫療口罩給民眾，更提醒民眾趕快離開。

附近居民表示，老闆娘人很好，這是合法的工廠，因未被政府徵收做了又沒得賣，為了讓街坊們都有口罩可以戴，才會私下販售。該間工廠12日上午遭新北市衛生局、新北市調處等單位派員前往現場，共計查扣醫療用口罩上萬片。

新北市衛生局表示，該間工廠的確是合法登記製造醫療用口罩的廠商，口罩徵收統一交由指揮中心處理，因此相關問題由中央統籌調查；法務部調查局則表示，昨配合衛生局前往現場稽查，會持續約談負責人釐清有無囤積、哄抬物價。

(中時 )