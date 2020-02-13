更新:
12:00
武漢市委主要負責人也同時調整，王忠林任湖北省委委員、常委和武漢市委書記，馬國強不再擔任湖北省委副書記、常委、委員和武漢市委書記職務。
夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任，免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）。駱惠寧、傅自應兼任國務院港澳事務辦公室副主任。
11:10
新冠肺炎疫情持續擴大，也引起人事上的大動作，中共中央決定，上海市長應勇任湖北省委委員、常委、書記，湖北省委書記蔣超良，不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。
新冠肺炎疫情一發不可收拾，大陸繼派國家衛健委副主任王賀勝空降湖北擔任常委後，再有重大人事異動，新華社報導：「日前，中共中央決定：應勇同誌任湖北省委委員、常委、書記，蔣超良同志不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。」
應勇原為上海市長，這次算是臨時救火，他10日還視察上海的防疫工作，13日即上任湖北省委書記，擔起防疫重任。
值得一提的是，10日中共總書記習近平視察北京防疫工作時才說，重大考驗面前更能考察識別幹部，「對作風飄浮、敷衍塞責、推諉扯皮的，要嚴肅問責」，預料接下來將有更多湖北官員會被更替。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。