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12:00

武漢市委主要負責人也同時調整，王忠林任湖北省委委員、常委和武漢市委書記，馬國強不再擔任湖北省委副書記、常委、委員和武漢市委書記職務。

夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任，免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）。駱惠寧、傅自應兼任國務院港澳事務辦公室副主任。

11:10

新冠肺炎疫情持續擴大，也引起人事上的大動作，中共中央決定，上海市長應勇任湖北省委委員、常委、書記，湖北省委書記蔣超良，不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。

新冠肺炎疫情一發不可收拾，大陸繼派國家衛健委副主任王賀勝空降湖北擔任常委後，再有重大人事異動，新華社報導：「日前，中共中央決定：應勇同誌任湖北省委委員、常委、書記，蔣超良同志不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。」

應勇原為上海市長，這次算是臨時救火，他10日還視察上海的防疫工作，13日即上任湖北省委書記，擔起防疫重任。

值得一提的是，10日中共總書記習近平視察北京防疫工作時才說，重大考驗面前更能考察識別幹部，「對作風飄浮、敷衍塞責、推諉扯皮的，要嚴肅問責」，預料接下來將有更多湖北官員會被更替。

(中時電子報)