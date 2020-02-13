大雅區六寶公園男廁間具親子與輔助扶手。（台中市政府提供／陳世宗台中報導）.

台中市政府環保局向中央爭取經費，補助中市公園廁所整建，已完成大雅區大雅、六寶與三和公園、神岡區豐洲公園，及麥根小學堂修繕，市府環保局表示，鄰里公園是市民運動及休憩場所，廁所更是重要的公共空間，為讓民眾安心使用，市府積極修建多處公廁，盼給市民乾淨舒適的如廁環境。

環保局表示，市府獲「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」補助，陸續改善老舊公廁，包括大雅區的大雅、六寶與三和公園、神岡區的豐洲公園，及麥根小學堂，除增建無障礙廁所及坐式馬桶，打造老年、身障者友善的如廁環境，麥根小學堂還結合當地人文特色，融入稻穗的藝術彩繪。

神岡區黃小姐指出，豐洲公園原未設置急救鈴、輔助扶手及無障礙廁所，男、女廁也沒有坐式馬桶，這次改善整體公廁環境，貼近市民需求，體貼年長、行動不便者使用，空間更加明亮，之後也比較不會害怕使用洗手間。

環保局表示，今年成功爭取到行政院環境保護署的公廁整建及修繕經費，共1,752萬元，將積極整建多處公園廁所，並要求公廁管理單位落實清潔工作，民眾也應發揮公德心，一起維護廁所的整潔。

(中時 )