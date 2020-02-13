有網友在推特的推薦搜尋中發現，竟有超過2500則標註「#TWforWHO」的推文。（圖／截自Dcard ）

新冠肺炎疫情延燒，世界醫療先進國家紛紛伸出援手協助大陸防止疫情擴散，但台灣仍被WHO拒於門外，包括張博雅、葉金川、楊志良、等歷任衛生署長，決定挺身而出，號召500萬人連署，推動加入WHO。有網友表示，在推特的推薦搜尋中發現，竟有超過2500則標註「TWforWHO」的推文，更有超過2.4萬則推文提到「Taiwan」，驚呼：「台灣正在被世界看見！」引起大批網友討論。

一名女網友在《Dcard》發文指出，日前打開Twitter的推薦搜尋，意外發現有超過2500則標註「#TWforWHO」的推文，還有超過2.4萬則提到「Taiwan」的推文，讓她大喊：「真心覺得很感動，台灣正在被世界看見！加油」。網友則紛紛回應「剛剛去看真的有耶！！！我推特都是追韓日或是外國歌手，所以出現台灣真的好神奇喔」、「大家用力的分享出去，總是會被看到的！」

YouTuber「阿滴」之前也曾在個人頻道上分享全英文影片，向世界衛生組織喊話，引起網路熱議不斷，還有許多外國人士也都跑來留言。

(中時電子報)