半導體測試介面廠精測（6510）下午將召開線上法說，揭示今年營運展望，投顧法人看好首季淡季不淡、有望與去年第四季高檔相當。精測近日股價一路震盪向上，今（13）日開高後震盪放量走揚，早盤維持逾3％漲幅，最高勁揚4.15％至1005元，力拚重返千元關卡。

精測2019年第四季合併營收創10.07億元次高，雖季減8.57％、仍年增39.77％。雖受提列終止特定用途印刷電路板（PCB）業務的設備資產減損影響，稅後淨利仍達1.65億元，雖季減33.06％、仍年增0.7％，每股盈餘5.06元，雙雙改寫同期新高。

合計精測2019年合併營收創33.86億元新高，年增3.28％。但因上半年營運偏弱，毛利率53.13％、營益率25.69％，分創近3年、近5年低點。稅後淨利6.25億元，年減12.69％，仍創歷史第3高，每股盈餘19.07元，低於前年21.84元。

不過，受惠5G相關應用需求暢旺，精測2020年1月自結合併營收2.75億元，雖因適逢春節而月減11.34％，仍年增8.68％，改寫同期新高。投顧法人認為，主要受惠重回美系重要客戶供應鏈、再度取得多數訂單，帶動營運表現維持暢旺。

投顧法人認為，精測目前營運表現維持暢旺，受惠客戶新品持續出貨，可望持續帶動2、3月營收動能，加上去年同期基期低，看好首季營收淡季不淡、有望與去年第四季次高相當，維持強勁成長動能，維持「買進」評等、目標價1100元不變，並看好今年有望賺進3股本。

(時報資訊)