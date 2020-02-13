南韓的民間組織公布1張2020年東京奧運、帕奧會的海報，上面畫著穿著防護衣的聖火跑者，想藉以宣傳福島第1核電廠事故引起輻射汙染的危險，自民黨福島縣議員要求日本政府抗議。

南韓主張民族主義的青年組成的「VANK」將穿著防護衣的聖火跑者海報貼在改建中的日本駐韓大使館工地現場，此海報在網上流傳開來。

自民黨福島縣議員聯盟幹事長渡邊義信等幹部12日到東京，拜訪奧運大臣橋本聖子和復興大臣田中和德，要求日本政府向南韓提出抗議，他們表示，「這不僅妨礙復興，也深深傷害福島縣民。聖火傳遞活動只剩下1個半月即將開始，希望能提出抗議。

該聯盟指出，此事恐引起對福島縣和東奧的誤解，但因為是國際問題，縣方面無法採取抗議等具體對策，希望政府能積極傳播正確的資訊。

橋本表示，「絕對不容許。我們對奧運和帕奧的安全面很有自信，將毅然面對此助長不良風評的行為。」田中也表示，「將抗議此有意圖且低劣的行為」。

(中時電子報)