大陸龍頭鋼廠寶鋼10日復工，陸續開出鋼品盤價均為平盤，雖中止連續三個月漲價但撐盤意味濃厚；隨著本周以來大陸鋼鐵原料止跌及現貨價止跌，有利於中鋼(2002)即將於本月下旬開出的第二季月盤加季盤雙制如規畫開高盤。

雖新冠病毒導致農曆年期間主要鋼鐵原料價格大跌逾一成，寶鋼10日開出3月內銷盤價，包括熱軋、厚板、普冷、電鍍鋅等平板鋼材均維持平盤，最新開出的鋼管、棒材及線材價格也是持平開出。

另外，近期國際鐵礦砂價格止跌反彈，大陸現貨鋼價亦跟進止跌回穩，大陸鋼鐵市場氣氛逐步回穩。

大陸寶鋼等大型鋼廠鋼價續開平盤，對於中鋼將於本月21日開出的第二季內銷盤價，將有極大的激勵作用，也有利於中鴻(2014)3月盤價持續穩定甚至小漲。

中鋼今年盤價制度有重大變革，因應國際鋼鐵市況較以往波動劇烈，中鋼自今(2020年)年第二季起，內銷盤價多數改採月盤訂價，以貼近國際市場行情。

中鋼表示，開月盤產品主要為了更貼近市場變化，以單軋廠、裁剪製管等用料為主，占中鋼鋼材銷量約六成；其餘鋼板、棒線等約40%鋼材維持季盤，主要包括螺絲螺帽、手工具、汽車行業及鋼結構業。

中鋼規畫，自今年4月交期(2020年2月開盤)起，內銷實施「N+2月盤」，開盤日期維持每月下旬；例如2月開盤、為4月交貨盤價；3月開盤訂定5月交貨盤價。

(時報資訊)