代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2020年1月總分續落至29.7分，較去年12月31.5分減少1.8分，分數已連續四個月下滑，對應燈號則已連續兩個月亮出藍燈。風向球六大觀察指標中，僅議價率一項分數維持平盤，其餘五項指標悉數下跌。住展雜誌研發長何世昌表示，1月風向球分數下滑的主因，乃是受到「總統大選」、「春節使工作天數減少」、「新冠肺炎疫情」三大因素構成完美風暴，使市況進一步走低。

何世昌指出，雖然業者擔憂疫情會拖累銷售，但在價格上並未服軟。從議價率分數來看，1月議價率分數依然位在相對高檔，意味著目前業者價格還是踩得很硬，並不因新冠肺炎疫情擴大而降價。這樣的發展並不足為奇，目前業者現在大多還在觀望階段，還沒人願意開出第一槍。預期今年第一季建案明顯降價的機率微乎其微，但若疫情延續到第二季，屆時建商降價意願或許會提高，消費者才會有較大的殺價空間。

何世昌認為，房市從去年一片樂觀急轉直下，預期在疫情未降溫之前，房市恐難脫離藍燈期。因疫情前景難測，建議業者勿掉以輕心、過度樂觀，若能率先微幅降價壓低風險，先賣先贏讓獲利入袋為安，或許是可行的選項之一。

預售屋推案量僅約三百餘億元，較上一個月減約百億元，同月新釋出的成屋供給戶數也同步減少，降至約五百多戶，雖然1月新建案供給量急速下滑，但因此期間原本就是房市淡季，推案量向來都比較少，所以量縮還算合理，並不會讓人太意外。

1月本是淡季，再加上房市外部因素連環炸，總統大選、農曆春節與武漢肺炎接連轟炸，嚴重衝擊到業者的銷售信心，1月釋出的報紙廣告量僅剩約0.63萬批，創下近十年來單月新低。面對新冠肺炎疫情嚴竣，有些業者反應動作迅速，推出「防疫宅」、「賞屋送口罩」、或是「線上看屋」等相關服務，以期消費者能夠回心轉意。

(時報資訊)