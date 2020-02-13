高雄銀行（2836）去年9月推出「金融三箭」之後，近期因「新冠肺炎」（COVID-19）疫情升溫，為了照顧中小企業，13日宣佈再推出「齊心防疫高銀最相挺方案」貸款，貸款金額最高50萬元，利率1.58%，貸款期間3年，免收開辦費，並移送信保基金保證9.5成，申辦期間至2020年6月30日為止，希望協助在地微型企業，提高資金調度能力，安然度過可能的疫情衝擊。

高雄銀行13日表示，這是高銀2019年9月，配合高雄市政府推出的「金融三箭」之後，照顧在地中小企業的另一新政。

高銀說，「金融三箭」2019年9月中開辦以來，截至2020年1月底為止，「高雄市招商企業融資專案」承作6戶，核准金額1.29億元、「雄速貸」承作219戶，核准金額約1.4億元、以及「安居高雄市民首購優惠房貸專案」承作70戶，核准金額約4.8億元，短期間已見成效。

其中，尤以「安居高雄」房貸專案，貸款期間最長可達40年，最具選擇彈性，高銀指出，該專案經高雄銀行統計，承作的70件「安居高雄」房貸專案，共有16件貸款年限低於30年，54件超過30年。

換言之，高達77%以上的高雄市民，選擇更長天期專案，貸款期間可達40年，除了可減輕每月還款壓力，更具彈性運用資金等優點，高銀說，此一專案是真正切中需求者的設計，因為，購屋者可自行評估自身條件，自行選擇。

高雄銀行強調，「安居高雄」是提供高雄市民申辦首購優惠房貸的一種選擇，借款人只要是高雄市民、購買高雄市住宅，負債所得比在10倍之下，具還款能力，都可申請辦理。

(工商 )