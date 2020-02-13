潘慧如甫出道時以出演《麻辣鮮師》而廣為人知，去年又忙著拍《守著陽光守著你》，可謂事業行程滿檔，近日錄《女人我最大》時透露原訂去年11月要去歐洲旅行，因為工作延期至2月分，殊不知遇到了新冠肺炎，直言：「好擔心回不來。」

她表示這趟歐洲之旅會和圈外好友到巴黎和倫敦十幾天，去程是直飛，回程會到曼谷中轉，「因新冠肺炎的關係，泰國當地已經納入一級警報！深怕兩周後回來會有其他突發狀況。」她有過敏體質，整理東西都會打噴嚏，這次又要連續搭十幾個小時的飛機，朋友也很貼心地準備N95供她出國使用，「我也沒特別去領口罩，夠用就好。」

歐洲之旅恰巧又是情人節出發，對她而言意義非凡，這是跟朋友約定好的，每年一定要排除萬難跟朋友旅行，即將在2月底邁入43歲的她被問到生日當天的計畫時，她傻笑說：「我把生日都忘得一乾二淨了，還要朋友提醒才知道，原來回程當天巧遇生日，我要在飛機上度過了。」

(中時 )