太保以《叔‧叔》入圍香港電影金像獎最佳男主角獎。（采昌國際多媒體提供）

第39屆香港電影金像獎入圍名單中，被譽為「年度最好看的香港獨立電影」的《叔‧叔》，獲最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳新演員、最佳剪接、最佳服裝造型設計等9項大獎提名。為此，電影公司今天（2月13日）宣布，《叔‧叔》將於2月27日在台灣搶先全球上映。

這是該片繼金馬獎5項大獎入圍，榮獲香港電影評論學會大獎最佳電影、最佳男主角（太保）之後，再次獲得肯定，也是太保自1984年《公僕》入圍男配角獎之後，睽違近36年再獲香港金像獎演技獎項提名，更是首度問鼎影帝寶座。

由於近期新型冠狀病毒肆虐，電影院是封閉空間，觀眾健康是《叔‧叔》導演楊曜愷最關心的事，特別提醒台灣民眾觀賞本片時「記得戴口罩。」

太保更呼籲觀眾對疫情不用太過緊張，並肯定台灣抗疫表現：「台灣是福地、很安全！希望大家可以多進戲院支持這部溫馨的愛情片！」

(旺報 )