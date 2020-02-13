菲律賓為因應新冠肺炎祭出旅遊限制措施，基於《一中政策》將台灣與中港澳視作同一疫區，引起國內輿論強烈反彈，要求政府祭出反制措施。外交部發言人歐江安今天表示，政府做好周全準備，有配套方案，不排除任何可能性，但是在菲律賓內閣會議做出決定之前先不要談制裁。

蔡英文總統昨晚與總統府資政餐敘，席間有資政提到菲律賓對台實施旅遊禁令。據轉述，蔡總統回應政府已經在處理，已請外交部處理，而且立場要硬一點，也要反制。

歐江安說，菲律賓今明兩天有望召開內閣會議，在結果出來之前，我方會持續與菲律賓溝通說明，這是菲國衛生部片面錯誤決定，而且已經影響兩國關係。

歐江安強調，政府做好周全準備，有配套方案，不排除任何可能性，但是在菲律賓內閣會議做出決定之前先不要談制裁。「我們不樂見兩國關係持續惡化，菲律賓還沒召開內閣會議，還有時間補救，政府已經有妥適配套方案。」

(中時 )