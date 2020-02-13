美國電動車大廠特斯拉近期股價波動劇烈，成為市場關注的焦點。「股神」巴菲特的老戰友、波克夏海瑟威副董事長Charlie munger表示，馬斯克是個特別的人，但他絕對不會碰特斯拉的股票。

在截至2月5日的10天內，特斯拉股價一路狂飆，漲幅超過60%，由於特斯拉是市值超過1000億美元的大型股，這樣的飆漲非常罕見。市場對該公司有兩種說法，看多的人高喊特斯拉是下一個蘋果，看空者卻認為，特斯拉再繼續漲就會變成下一個比特幣。

外媒報導，Charlie munger在出席報業公司Daily Journal的股東年會被問及對特斯拉的看法時表示，自己永遠不會買進特斯拉的股票，也不會去放空；並補充馬斯克是個獨特的人，但可能高估了自己，但馬斯克也可能不是一直都是錯的。

財富管理機構Strategic Wealth Partners總裁Mark Tepper日前也警告，特斯拉股價已經被嚴重高估，可說是全球最危險的股票之一，無論做空還是做多，現在絕對不能碰它。特斯拉周三股價下跌7美元或0.92%，收在767.29美元。

(中時電子報)