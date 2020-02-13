應用材料公布2020會計年度第一季財報，季營收為41.6億美元，較去年同期上升11%。應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森(Gary Dickerson)表示，應用材料公司第一季財報超標，這使我們跨入2020年之際即充滿強勁動能。公司的解決方案可助益客戶在AI大數據時代邁向成功，相信今年半導體事業能達2位數的成長。

應用材料財報表現優於公司與分析師預期，對於第2季展望樂觀，並預期全球5G行動裝置發展，將帶來對半導體設備的需求增加。這也是在連續5季的下滑之後，應用材料首度恢復銷售及獲利成長。應用材料周三收盤漲1.43%，為65.37美元，財報發布後，盤後續漲，漲幅逾2.6%。

半導體設備及材料大廠應用材料公司(那斯達克代號:AMAT)發布2020年1月26日截止的2020會計年度第一季財務報告。季營收為41.6億美元，較去年同期上升11%，第一季GAAP每股盈餘0.96美元與非GAAP每股盈餘0.98美元，比去年同期分別上升20%與21%。

應用材料公司第一季營收為41.6億美元。依據一般公認會計準則(GAAP)，第一季毛利率為44.6%，營業淨利為10.4億美元。GAAP每股盈餘(EPS)0.96美元。非一般公認會計準則(non-GAAP)調整後的同期毛利率為44.9%，營業淨利為10.7億美元，每股盈餘為0.98美元。

展望2020會計年度第二季，應用材料公司預期營收將落在約43.4億美元，加減2億美元之間。非GAAP調整後稀釋每股盈餘約落在 0.98~1.1美元間。

(時報資訊)