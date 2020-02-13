美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）第二天赴國會發表半年一度的證詞，他重申對美國經濟前景的信心，但也預期中國新型冠狀病毒疫情「很快」會帶來一些衝擊，並表示所得不均與不斷擴大的聯邦債務將對美國經濟構成威脅。

鮑爾周三在參議院金融委員會表示，目前的低失業率、薪資增長和高就業機會，沒有理由不會繼續下去。他表示，美國經濟沒有任何失常或失衡的地方。其發言凸顯美國央行的看法，即當前介於1.5%～1.75%的短期借貸利率目標區間，是維持美國經濟持續擴張的適當水平。

鮑爾亦表示聯準會正密切關注新冠肺炎疫情的發展，「我們的確預期疫情將對美國經濟造成一些影響」，他並預期經濟數據「很快」就會開始反映出這些影響。

鮑爾並提到一些經濟表現欠佳的領域，包括財富與所得不均，以及勞動參與率雖然升高，但仍低於其他許多已開發經濟體。被問及原因時，他將大部分原因歸咎於教育程度偏低。

此外，鮑爾連續第二天對美國債務增長表達擔憂，他表示，聯邦預算最大的問題，在於醫療保健支出，約占GDP的17%，高於大部分已開發國家約11%的標準。他表示，如果債務的GDP占比繼續快速擴大，這表示20年後我們的後代子孫得將稅收用來償還債務，而非用於真正所需。

(時報資訊)