散熱廠—泰碩(3338)1月合併營收為3.03億元，年減12.7%，泰碩蘇州廠區及泗陽廠區已於2月10日復工，目前兩個廠區復工率都有50%以上，東莞廠區則仍待地方政府指示復工，泰碩表示，希望在符合政府管制下，2月底復工率能達70%，受到大陸地區全面延後復工影響，泰碩謹慎看待第1季營運，希望供應鏈陸續恢復生產下，第2季能加班趕工生產補回。

泰碩原有蘇州及東莞兩個廠區，後來公司再購入泗陽廠，目前蘇州廠及泗陽廠已於2月10日復工，東莞廠原訂2月10日復工，但仍待地方政府指示復工。

就各廠區來看，泰碩蘇州廠以生產熱管、熱板及散熱模組為主，廠區大約有1700人到1800人，2月10日復工後，返工員工已達1300人，廠區復工率約70%；泗陽廠以生產熱板及熱管為主，廠區原有人數約300人，返工員工已達一半，復工率約50%；至於東莞廠以生產連接器及散熱模組為主，廠區員工人數約700人到800人，現正等待地方政府指示，泰碩表示，希望2月底整個大陸廠區復工率能達70%。

1月因逢農曆年長假，泰碩1月合併營收3.03億元，月減37.91%，年減12.7%，泰碩表示，大陸地區全面延後復工，並對返工員工採取嚴格管制措施，致使員工返工及材料運送受到影響，預估對3月營運衝擊較大，謹慎保守看待第1季營運，期待供應鏈陸續恢復生產下，第2季能加班趕工補回。

(時報資訊)