NHL2017-18賽季西部冠軍維加斯黃金騎士本季表現不佳，但受惠於西部競爭力低落，其64分積分尚能在西部排名第7。隨時可能跌出季後賽名單的騎士本週將陸續迎來藍調、島人、首都及閃電四支勁旅，接踵而來的硬仗對於騎士將是巨大的考驗。本週五(2/14)11:00，騎士將在主場迎戰西部榜首聖路易藍調，隊史對藍調一勝難求(0勝5敗3和)的騎士，此戰能成功跨越這座高牆嗎?

黃金騎士季外並沒有重大引援動作，進攻點匱乏的問題沒有獲得解決。近兩季聯盟球風丕變，大部分球隊進攻數據普遍提升，但本季騎士場均進球反而退步至3.09，上季已衰退的進攻本季持續惡化。防守端方面，高齡36歲的守護神安德烈·弗萊里(Marc-Andre Fleury)也敵不過歲月，本季有過半場次失球在3球以上，給予球隊的安定感大不如前。球隊雖然在1月中做出撤換總教練的動作，但易帥後勝率也僅有4成，騎士現階段的攻防戰力已難與聯盟列強抗衡。

藍調雖已盤據西部榜首一段時日，但目前聯盟戰績前5的球隊中，僅有藍調的淨勝球數在30以下(18)，奪冠看好度也只排第四。防守效率不如上季是被看衰的主因，冠軍門將賓寧頓(Jordan Binnington)本季陷入撞牆期，優質先發率從上季的0.667衰退至0.550，上季僅出賽32場就繳出5場完封，本季至今已出賽40場卻僅繳出1場完封。所幸左翼佩隆(David Perron)健康回歸，改善了上季進攻端靠奧雷利(Ryan O'Reilly)苦撐的窘境，進攻戰力的提升彌補防守狀態下滑，但賓寧頓仍須趕緊找回防守感覺，才能幫助藍調完成衛冕霸業。

黃金騎士近5場主場苦吞3敗2和，場均失球高達4.4球，門將安德烈·弗萊里近兩季對上藍調4場賽事也丟了17球之多，對於藍調攻勢毫無招架之力。主力中鋒卡爾松的缺陣，對於進攻不振的黃金騎士更是雪上加霜。藍調雖然本季防守不若上季強勢，但佩隆與奧雷利帶領的前場發揮穩定，本季前兩次對上騎士都攻進4球，此戰面對防守疲軟的黃金騎士要再複製同樣的成績不難，因此推薦投注「不讓分玩法-客勝」。

(中時電子報)