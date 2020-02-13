技嘉(2376)一月營收表現優於預期，單月營收62.55億元，年增16.65%，月增31.57%。技嘉早盤股價大漲逾6個百分點，創2018年7月以來新高價。技嘉今年擬攜手AMD共同拓展中國市場

技嘉去(2019年)年營收618.2億元、年增1.43％。主機板去年出貨量達1000萬片，公司目標今年要讓均價與市占率雙雙提高，顯卡今年目標是高獲利，伺服器則要雙位數成長。董事長葉培城日前表示，「伺服器屬於高研發、重資本支出項目，必須規模擴大，獲利才能拉上來，希望盡快到百億元規模」，筆電則是以「創作者系列」為主打。

AMD日前推最新64核心的處理器，各家主機板廠商都紛紛針對TRX40系列主機板進行BIOS更新，以提升對新處理器的相容性。

技嘉科技(2376)也在第一時間宣布全系列TRX40系列主機板的先進電源及散熱設計，搭配最新版本的BIOS，可支援AMD最新AMD Ryzen Threadripper 3990X處理器，發揮AMD最新處理器的極致效能，讓玩家無需擔心更換處理器會遇到的相容問題。

去年歐美景氣回溫，今年仍可受惠寬鬆貨幣政策；至於中國市場，技嘉擬在當地市占率仍少的AMD策略結盟以共同拓展市占。

(時報資訊)