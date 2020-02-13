《國際社會》再添44例，鑽石公主號新冠肺炎確診達218人 11:422020/02/13 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本厚生勞動大臣加藤勝信周四宣布，停泊於日本海岸進行隔離檢疫的鑽石公主號郵輪，新增44個新型冠狀病毒確診病例。截至目前，該船的新冠肺炎確診總病例數達到218人。 (時報資訊) #鑽石公主號 #日本 #新冠 #肺炎 #確診 #新增 #44 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎太狡猾 5度檢驗才確診 04:102020/02/09 生活新聞 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 專家：戰「疫」尤需國際集智 10:092020/02/11 兩岸 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 國際集智打戰疫 WHO遣隊抵陸 04:092020/02/12 焦點新聞 世衛： 新冠病毒為頭號公敵 比恐攻更具威脅 06:152020/02/12 國際 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 財經 把新肺炎當SARS？專家驚爆散戶大危機 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 即時 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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