中華民國網球協會2018年允諾替「卡神」楊蕙如舉辦WTA台灣公開賽後，教育部體育署及台北市體育局就為網協大開補助後門，讓網協可以重複申請補助，前網球協會副秘書長趙安華13日到台北地檢署告發體育署長高俊雄、台北市體育局長李再立等8名公務員涉犯瀆職圖利，網協理事長廖裕輝等4名幹部涉偽造文書及詐欺。

趙安華指出，網協從2012年起，每年舉辦「美傑仕 OPI 盃全國青少年網球錦標賽」就編列22到25萬元預算書以年度工作計畫名義向體育署申請12到15萬元經費補助，所以美傑仕盃比賽的收入來源只有體育署及報名費收入。

趙安華說，從2018年網協答應代卡神舉辦WTA台灣公開賽易始公司向體育署申請及核銷經費後，體育署長高俊雄及北市體育局長李再立就大幅增加網協國際及國內賽事經費補助，以「美傑仕 OPI 盃全國青少年網球錦標賽」為例，網協重複申請補助都過關，2018及2019兩年就向體育署及台北市體育局詐得67萬餘元。

此外，台北市體育局更大方的在網協還沒有提出申請就通過審查，就給予美傑仕盃比賽6天總計 70萬元的公益免費場租優惠；台北網球中心2年租賃合約及實際收據金額也都出入甚大。

趙安華認為，體育署及台北市體育局與網協勾串，開後門給予各種補助好處，因此向北檢提出告發。

(中時 )