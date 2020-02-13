防疫期間，大陸民眾除了出門工作、購買民生物資，幾乎都宅在家，為豐富民眾精神生活，紓解恐情緒，大陸廣播電視總局日前啟動廣播電視節目「眾志成城 共同戰疫」公益展播活動，宣布即日起至8月底，釋出《經典詠流傳》等180餘部廣播、電視節目的版權，無償在大陸各級廣播電視台播出。

中新網援引廣電總局宣傳司負責人說法，表示新冠肺炎疫情發生以來，廣電總局等部門已組織捐贈3批次近1000小時的節目播出版權。

這次長達5個月的展播活動，官方提供的作品包括文化節目《故事裡的中國》、《中國詩詞大會4》、《思想的田野》，科技、教育、健康類節目則有《從地球出發》、《智造將來》、《養生堂》、《師說》等，適合小朋友觀看的動畫片則有《小涼帽之白鷺歸來》、《喜羊羊與灰太狼之深海歷險記》、《豬豬俠之競球小英雄》等。

至於紀錄片方面，包括《醫者——脊樑》、《回家過年2》、《黃河流過的村莊》等，還有《以月致心》《呦呦青蒿》《你是我的眼》《打工局長》等廣播劇。

(旺報 )