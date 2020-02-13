新冠肺炎延燒，陸委會主委陳明通因「小明的故事」，在是否開放陸配子女來台的政策上「一日三變」。綠委高嘉瑜12日在「新聞面對面」節目中爆料，這位「小明」疑似就是藍委林奕華在開記者會時，要求政府放寬，陸委會也承認有立委陳情。林駁斥年後從未開記者會，更未與陸委會聯繫，嗆高是「社會亂源」，高則出具媒體報導，要林勿撇清。

林奕華13日發出聲明稿表示，高稱她在年後開記者會成為「小明故事」的源頭，完全與事實不符，自己年後從未舉行記者會，她與國會辦公室同仁因應疫情，替民眾解決問題，期間與衛生福利部、移民署多次溝通聯繫，然從未與陸委會聯繫、從未發文陸委會，民進黨和高難道要把陸委會決策反覆的錯誤推給藍營？放任高在談話節目轉移焦點、無的放矢。

林奕華表示，替台灣民眾協調服務是立委職責，許多立委同仁也都有接到類似陳情案件，更何況是母親面臨與孩子骨肉分離的情況，她與國會辦公室盡心盡力傳達民眾陳情，籲請民進黨勿再轉移焦點，模糊視聽，尤其不應在此全民防疫時刻，還利用談話節目製造不實消息，以訛傳訛，成為社會亂源，請高立刻公開澄清，以正視聽，勿傳播不實消息，成為國會最壞示範。

高嘉瑜接受本報記者電訪時，也傳line出具《風傳媒》於1月31日中的報導，內容提及「林奕華1月30日致電移民署長邱豐光關心此事，並行文衛生福利部（衛福部），要求放寬相關規範，林呼籲衛福部、陸委會、移民署共同會商，兼顧人道與醫療專業，讓這些台灣之子，包含本國籍人士與陸配婚生之未成年子女，也得以順利回國。」

高嘉瑜表示，林可能沒開記者會，但在新聞報導上，林確實有做這樣的呼籲，陸委會也說有多名立委支持，但因在報導上尚未看到有其他藍委提過，只有林奕華有，所以陸委會事接受到什麼樣的壓力而有這項決策必須跟民眾交代，而她也不是要推給林奕華，只是大家都說林有說過，所以希望林別過度緊張。

高嘉瑜強調，12日上政論節目是因為新北市議員葉元之說都是陸委會提的，她才提到林奕華，但絕對不是只有林，且立委一定都會接到民眾陳情，呼籲林不需因此事，今天就撇清關係，不過決定決策的是政府，所以政府也要負責，林不是單一因素，別過度緊張。

(中時 )