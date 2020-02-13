1966長照專線2017年底開通，提供民眾快速地申請長照服務。過去民眾撥通專線後，需經輾轉數次才可連結縣市照管中心，重複來電時，接聽人員也常需重新詢問需要，導致服務時間拉長。有鑑於此，衛福部長照司建置「長照服務專線(1966)話務整合系統」改善服務時間，明起將上線啟動。

長照司副司長周道君表示，過去有意申請長照服務的民眾，撥打1966後，民眾首先選擇服務語言，接著再經由1次語音導覽，才能接通縣市照管中心。若有重複來電，接聽人員可能不同，導致需重複詢問需要，服務時間變得冗長。

為改善此情況，長照司建置「長照服務專線(1966)話務整合系統」，將導引次數縮短至1次，即可接通照管中心。民眾一來電，接聽人員可查詢歷次來電紀錄及內容，減少民眾重複陳述。透過系統化記錄民眾長照服務之需求及常見問題等(如申請、諮詢、申訴等)，也可作為政府掌握問題回應需求的參考依據。

截至2019年底，1966長照專線供累計43萬6,157通撥打輸，2019年度總通話數為26萬227通（較前一年成長118％），平均每日撥打779通（較前一年成長119％）；上班日平均每日1,025通（較前一年成長118％）；非上班日平均每日195通（較前一年成長81％），2019年長照服務個案達28萬4,208人，較前一年成長57％。

長照司呼籲有長照需要的民眾，多加利用1966長照服務專線，向各縣市照管中心申請長照服務。

(中時 )