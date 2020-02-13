國民黨昨（12）天舉辦黨主席補選政見說明會，將於3月7日投票。不過國民黨孫文學校總校長張亞中上午形容昨天的政見會，郝龍斌、江啟臣兩位候選人的政見，既沒有「對症下藥」的知識，也沒有「破釜沉舟」的決心，更沒有「大破大立」的主張，呼籲黨員「3月7日，愛黨不投票！」

張亞中原欲參選黨主席，但不滿目前的辦法規定參選人須曾任中央委員或中評委，且須進行黨員連署，根本是「意圖使人不能參選」、「老權力遊戲」，本月10日起即發起「愛黨不投票！」運動。

張亞中今天在臉書發文說，國民黨的敗選絕非一時，而已長久存在。現在應可了解，李登輝執政其實並非中國國民黨執政，李登輝不只帶頭摧毀中華民國，也摧毀國民黨的靈魂。2008-2016年是馬英九執政，也非國民黨執政。馬任內重要的幾個職位，包括與國民黨「靈魂」有關的部會，如「身分認同」與「歷史文化」的教育部、「兩岸論述」的陸委會，都是綠營人士擔任，一群沒有國民黨靈魂與理想的非國民黨高官更充斥政府及黨內高層。嚴格來說，從蔣經國以後，國民黨就沒有在台灣執政過了，黨本身也開始質變異化了。

他說，國民黨的敗選絕非一時，而已成為趨勢。藍綠的基本盤比率已經是43比57左右，而且隨著每四年，更年輕的首投族加入，趨勢會對國民黨愈來愈不利。原因在於，國民黨沒有辦法在「身分認同」、「歷史文化」、「兩岸關係」等三個核心大論述上與綠營區別競爭。坦白的說，這三大核心論述的主流民意目前是在綠營這邊。國民黨如果不能扭轉這個趨勢，只想「貼近民意」、「掌握主流民意」，而不去努力創造新民意、讓國民黨的論述重新成為主流，那國民黨只不過是「邯鄲學步」，未來是暗淡的。

張亞中說，培養年輕人本來就是天經地義的事，問題是，培養哪些年輕人？國民黨自己的靈魂都沒有，如何能夠找到有靈魂的年輕人？不是每個年輕人都想在國民黨內混個一官半職，年輕人支持的是能夠給他們帶來希望與未來的政黨，國民黨有這樣的大論述嗎？國民黨如果沒有前瞻性的大論述，憑什麼能得到年輕人的支持？

他說，兩岸關係是台灣的重中之重，但是在這場政見會中，卻沒有看到任何前瞻性與建設性的主張。兩位參選人除了自我批評國民黨是「親中、買辦」以外，就是喊喊要北京承認「中華民國存在的事實」、「不要戰機繞台」、「更支持台灣加入WTO」等口號，或者強調「中華民國是獨立的國家」。這樣的兩岸論述與其它政黨主張的差別在哪裡？如果沒有差別，為何要支持國民黨？國民黨有何存在的價值？

張亞中說，國民黨目前兩大問題，一是缺少大論述，核心是「身分認同、歷史文化、兩岸關係」三部分；另一是組織結構的僵化老化，核心是「決策體系」，包括黨主席與中常委的產生方式。很遺憾的，兩位參選人都沒有清楚地著墨。

他強調，國民黨已經挫敗多次，不知是沒有決心，還是沒有知識能力，徹底反省改造。做為黨員，在無奈之餘，最後也只能用沉痛的不投票來表達對黨的期許，用低投票率來讓國民黨有所反省與覺醒。

(中時 )