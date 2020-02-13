工作人員得知該男子從大陸返鄉，隨即進行量測體溫及消毒動作。（溪湖鎮公所提供／吳建輝彰化傳真）

溪湖分局警察同仁接獲通報後，前來協助。（溪湖鎮公所提供／吳建輝彰化傳真）

公所同仁為了安全起見，請該台商到戶外通風處等待，並購買早餐讓飢腸轆轆的台商享用。（溪湖鎮公所提供／吳建輝彰化傳真）

政府為了防止新冠肺炎擴散，10日起停止小三通，日前一名搭乘末班飛機返回台的吳姓台商，9日抵達台灣後，因為他從大陸回來，所以沒有司機願意載他，因此他決定徒步走回雲林老家，走了近8個鐘頭，將近45 公里的路程，最後體力不支求助溪湖鎮公所，所幸在公所的協助下，該台商已經平安返家。

自陸返台台商沒車敢載，崩潰徒步走8小時回老家。(溪湖鎮公所提供/吳建輝彰化傳真)

據了解，該吳姓台商九日從大陸小三通先飛到金門，再搭金門最後一班飛機，飛往清泉崗，預計返回雲林老家，但當地計程車司機與客運司機得知她是從大陸回來，都拒絕載他，他只好徒步走回雲林，他半夜沿著台17線進入彰化境內，10日上午經過溪湖公所，體力不支身上又沒錢，只好向鎮公所求助。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，當天該民眾走進公所求助，經櫃台人員詢問後，該男子表示他自己從金門坐飛機到清泉崗，走路到溪湖，因為身上沒有現金想請公所幫忙，在詢問過程中也得知該民眾是從大陸回來，同仁非常機警馬上請民眾到戶外通風處等待，並通報連絡相關單位協助。

元長鄉公所表示，當天接到溪湖公所電話後，聯絡衛生局及警分局人員，同時通知家屬，當天上午10點左右開車到溪湖將他接回家，路程都有做相關防疫措施，也會協助該台商做14天的自主管理，目前健康無發病症狀。

(中時 )