英超上週只安排了4場比賽，本週則是6場，眼尖的球迷一定發現，加起來剛好10場，而且參賽球隊並沒重覆。也就是說，本來是同一輪的比賽，卻分成兩週舉行，原因為何？

原來是英超賽會與其他歐洲主流聯賽看齊，從本賽季開始增加冬歇期，好讓各俱樂部能夠有多點時間休息，並且備戰下半賽季，尤其是有歐洲賽事的各大豪門。但和西義德法等各大聯賽的冬歇期不同的是，英超冬歇期並不是20支球隊同時放假，而是採用分批輪流的方式。這樣的安排讓球隊達到休息的目的，又不至於讓球迷無球可看，顯然是在參考各大聯賽冬歇期後做出的最佳規劃。

上週末(2月8至9日)安排8隊踢4場比賽，也就是其他12支球隊在2月1日的週末比賽結束後，本週末(2月15至17日)才有比賽，期間約有兩週的休息時間；而提前比賽的8隊，下一輪比賽是2月22日（這一輪20隊將全員回歸），同樣有大約14天的休兵時間。不過上週由於有颶風希亞拉過境，原定2月9日的曼城對西漢姆聯比賽因此延期，改到2月20日舉行，稍稍打亂兩隊的行程。

於是本週的英超6場變7場，而且有多場精彩戲碼，球迷絕對不能錯過。首先是2月15日凌晨4點的黑馬大對決，「巨人殺手」狼隊主場迎戰前冠軍「狐狸」萊切斯特城，狼隊目前以35分排名第9，落後狐狸14分，雖然積分差距不小，但狼隊本季有多達11場和局僅次於兵工廠，而敗場數與狐狸一樣都是6場，狼隊本季在主客場雙殺曼城，實力絕不亞於萊切斯特城，估計和局機會甚大。

2月17日凌晨00:30，兵工廠主場迎戰紐卡索聯，槍手5連不敗但最近連續踢平4場，僅排名第10，落後第4名的切爾西多達10分，想爭取下賽季的歐洲賽事名額舉步維艱。紐卡索聯近4輪也未嚐敗績，拿到1勝3和，包括主場擊敗切爾西，作客踢平狼隊和艾佛頓。槍手在冬窗補進了兩名後衛，防守的問題應能得到改善，但近期的進攻表現仍然停滯。從兩隊近8次交手紀錄來看，槍手7勝1敗佔上風，但其中6勝都只贏1球，「讓球和局」應是合理選擇。

最後一場焦點戰落在2月18日凌晨4點，「藍軍」切爾西主場對壘「紅魔」曼聯，「紅藍大戰」肯定是火花四射，高潮迭起。兩隊本季開幕戰交鋒，紅魔主場4：0意外大勝藍軍，但曼聯接下來的8場聯賽只拿到1勝4和3敗，反而是藍軍觸底反彈，接下來11輪8勝2和1敗只輸利物浦。兩隊近況都不太理想，近5輪各自拿下1勝而已，但切爾西仍守住第4名，曼聯則滑落至第8。切爾西最近兩個主場1勝1和，曼聯則在客場吞下2連敗。曼聯在冬窗補進了中場費南德斯和前鋒伊加洛，對狼隊之戰費南德斯表現積極，為曼聯進攻帶來不少幫助。雙方近5次交手紅魔3勝2和，對付藍軍頗有心得，作客不敗可投信心一票。

(中時電子報)