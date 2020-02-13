新冠肺炎真實面貌慢慢浮現，但由於病毒臨床表現非典型，很容易讓第一線醫師誤判為感冒或流感。醫學中心兒童急診科主任謝宗學認為，在沒有旅遊史情況下，病患若出現「幾乎沒有流鼻水」且「大多數是不帶痰的咳嗽」的症狀，再加上胸部X光片是雙肺浸潤，就要懷疑是新冠肺炎，但最終確診仍需仰賴篩檢。

謝宗學今(13)日在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」上分享，他與2位同業討論有關新冠肺炎的診斷，兩人皆認為只憑臨床症狀，無從懷疑病人可能罹患新冠肺炎，因為症狀太不典型，光依靠症狀不能和其他感冒病毒做出明顯的區別。

但他從美國醫師1月/31日在NEJM發表美國第一例新冠肺炎的病例報告，發現新冠肺炎病毒和其他感冒病毒的臨床症狀最大差別，在於「幾乎沒有流鼻水」且「大多數是不帶痰的咳嗽」。

他進一步分析，單就臨床症狀比較近似於「黴漿菌感染」。然而，新冠肺炎血液報告中的白血球分析，大部分呈現白血球低下，白血球中的淋巴球也低下，比較近似於「流感病毒感染」。若再分析重症的胸部X光片，不像細菌肺炎通常是單側、界線分明的斑塊，而是「雙側、毛玻璃浸潤」，比較近似「SARS」，甚至比SARS嚴重。

謝宗學最後說，不管是臨床症狀、血液報告、胸部X光，頂多只能懷疑無法確診，最後的診斷還是必須依賴PCR篩檢才能確診。

(中時電子報)