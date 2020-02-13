美國參院外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（Bob Menendez）、參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、參院外委會亞太小組民主黨籍首席議員馬基（Ed Markey），以及參院軍委會議員柯頓（Tom Cotton）共同推出決議文，紀念新冠肺炎「吹哨者」大陸醫生李文亮，並呼籲北京疫情資訊應公開透明，並停止將台灣排除在國際組織之外。

對此，外交部發言人歐江安今天表示，對於美國支持台灣參與WHO、ICAO，我們表達誠摯感謝，也再次呼籲WHO及聯合國相關機構，要抗拒來自中國的不當施壓、廣納各方意見，秉持專業的立場接受台灣參與，確保全球的防疫沒有漏洞。

歐江安說，李文亮是第一名提出武新冠炎疫情可能擴散的人，他憑藉醫師的專業判斷成為最早的警示者，但最後卻不幸被公安逮捕，要求簽下不實口供。很遺憾他在2月7日病逝，外交部8日也在推特（Twitter）向這名因救人而犧牲的李文亮獻上敬意。

歐江安又說，李文亮生前所力行的言論自由，希望能被中國政府重視，因為中國人民值得擁有言論自由，而在新冠肺炎擴散之際，相信公開透明的資訊，讓人民能夠自由交換彼此的意見，有助於疫情控制。

(中時 )