新冠肺炎情勢嚴峻，交通部昨宣布將依各縣市計程車車額數、駕駛員數量，每日配售口罩給地方政府，新北市交通局表示，14 日起開放新北市「個人計程車」司機依車籍登記的行政區至新北市裁決處板橋、蘆洲、樹林、基隆辦公室購買口罩，20天可買一次，一次可買20片。

交通局指出，新北市獲配中央提供的口罩都轉請各公車駕駛、大眾捷運業人員、計程車司機的雇主，到交通局購買並提供給所屬員工使用。

不過個人計程車行司機無雇主可提供口罩防疫，為免個人計程車行司機疲於奔命，交通局14 日起提供個人計程車行司機依車籍登記的行政區至新北市裁決處板橋、蘆洲、樹林、基隆辦公室購買口罩，一次可購買一份20片裝價格100元口罩，每日定額定量，售完為止。

新北市交通局強調，中央因應這次疫情所配售的口罩額度充足，且供貨穩定，交通局依各行政區的車籍，每日分批於各裁決處販售，建議駕駛人依身分證字號單、雙號分別於每周一、三或二、四前往購買，周五則不限，避免一窩蜂搶購，而花太多時間排隊。

購買地點：

一、板橋服務中心：新北市板橋區中山路1段143號2樓。（受理車籍：三重、土城、中和、永和、石碇、坪林、板橋、林口、泰山、烏來、淡水、深坑、新店、新莊）

二、樹林辦公室：新北市樹林區中正路248巷7號1樓／臺北區監理所內。（受理車籍：樹林、鶯歌、三峽）

三、蘆洲辦公室：新北市蘆洲區中山二路163號／蘆洲監理站內。（受理車籍：蘆洲、八里、五股）

四、基隆辦公室：基隆市七堵區實踐路296號／基隆監理站內。（受理車籍：金山、萬里、汐止、雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、石門）

(中時 )