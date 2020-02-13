職業社群平台LinkedIn一項最新調查顯示，印度員工對於他們的職業生涯前景最為樂觀，其次是印尼和大陸。

《新浪財經》報導，這是根據LinkedIn的2020機會指數得出的結果，該公司調查了22個國家的3萬多名18至65歲員工，衡量了七個樂觀指標，包括受訪者對未來12個月經濟前景的看法、他們的財務狀況、生活品質和獲得成功的信心。該指數將全球平均標準設為100分，印度以121分名列第一，印尼為117分，大陸為116分。

LinkedIn亞太地區董事總經理奧利維耶勒格朗（Olivier Legrand）認為，調查結果顯示，人們對亞太地區的增長有信心。

而阿聯酋、菲律賓、墨西哥、巴西、美國、馬來西亞和加拿大分列第3至第10名，新加坡的得分低於全球平均標準95分，排在第15名，日本則以80分在22個國家中墊底。

奧利維耶勒格朗說，日本的受訪者認為，與父母相比，他們的生活品質有所下降，這種情緒可能是導致他們對未來經濟和機會不太樂觀的因素之一。

(旺報 )