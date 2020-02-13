美國職籃如今已經不再是以往西強東弱的態勢，聯盟近期狀態最火燙的球隊就是東區戰績的前三名密爾瓦基公鹿、多倫多暴龍以及波士頓塞爾提克！而他們三隊目前的勝率(87%、74%、70%)可都分別贏過西區前三名洛杉磯湖人、丹佛金塊和洛杉磯快艇的(77%、70%、69%)呢！

公鹿擁有傲視聯盟+12.5分的場均得失分差，比排名第二湖人的+7.4分還高超過5分，不但進攻強勢(平均每百回合可以得113.4分排名第2高)、防守兇悍(平均每百回合被對手得101.6分排名第一低)，連三分球的投射能力都是聯盟頂尖(平均每場投進13.9顆三分球排名第4)，根據統計近一個月公鹿13場比賽拿下12勝，且運彩讓分過盤率高達69%，不管讓分、不讓分都是彩迷的最佳標的。

暴龍可以說是已經忘記輸球是甚麼滋味了！他們從上個月16號到現在已經連續15場未嚐敗績，王牌西亞卡姆(Pascal Siakam)歸隊後暴龍的勝率提升10%(64%→74%)，分區排名也上升了兩名，超過了熱火和塞爾提克來到西區第二，雖然連勝不止但經過運彩讓分調整後近一個月的過盤率只有56%。建議玩家還可以選擇大小玩法，主將回歸之後暴龍可是火力全開，統計近一個月16場比賽有12場開出大分，大分機率可是有高達75%呢！

最後是與公鹿同樣身穿綠色球衣的塞爾提克，塞爾提克在主帥史蒂文斯(Brad Stevens)的執教下防守十分出色，進攻方面球權分配均衡，陣中塔圖姆(Jayson Tatum)、渥克(Kemba Walker)、布朗(Jaylen Brown)三人場均得分超過20分，海渥德(Gordon Hayward)也有超過17分的表現，如此多點開花的攻勢往往令對手難以招架。近一個月17場比賽中，經過運彩讓分調整後過盤率是聯盟30隊之中最高的71%，喜歡讓分的朋友們不要錯過了！

(中時電子報)