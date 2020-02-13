台灣之星宣布攜手物聯網夥伴「嘉通物聯網科技」，投入智慧防疫市場，有效降低監護管理風險，網路門市提供「防疫總動員」月租388元起，搭配環境淨化家電一律0元，單購商品最低35折。

隨著新冠肺炎持續延燒，全球經濟也籠罩在其帶來的黑天鵝陰影之下，估算此波疫情將重挫世界經濟高達1,600億美元，而台灣經濟也可預見將因此遭遇寒冬，專家指出預估2020年經濟成長率下修近0.5%，連帶衝擊各行各業。

台灣之星表示，自新冠肺炎疫情爆發後，仰賴境外旅客的產品業績便無可避免地受到波及，包括預付型「台灣卡」動能明顯下滑，2月首週日均申辦量驟減51%，同時，WiFi分享器市場也因疫情顯得疲弱，不僅數家國內租賃指標業者史無前例退租或停用約1／4的門號數，台灣之星用戶日均預約量也衰退近半。

而國人旅遊常選擇的原號漫遊服務也隨著旅遊警示區域的發布，春節期間的日均申辦量相較2020年1月前三週跌幅高達3成。

但是隨著在家防疫帶動居家娛樂風潮興起，台灣之星電信代收服務需求因此大幅提升，2020年1月交易總金額相較去年同期增長35%；此外，台灣之星長期耕耘的物聯網業務也在此時助陣營收，攜手來自24大應用範疇的企業客戶，2020年首月申辦量相較去年同期成長高達70%。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，有鑑於防疫期間醫護監測需求大幅提升，台灣之星也秉持一貫「你不只是客戶，更是朋友」的品牌精神關懷疫情，攜手物聯網夥伴「嘉通物聯網科技」，透過科技提升疫情監測管理能力，降低染病風險；同時，也考量到民眾在此期間多選擇在家防疫，因而推出網路門市『守護健康 防疫總動員』活動，讓民眾不用出門冒險人擠人，無論門號搭商品、單購商品或續約都只要動動手指，就能享超值優惠，安心在家守護自己與家人的健康。

台灣之星攜手物聯網夥伴「嘉通物聯網科技」投入智慧防疫，聚焦疫情期間諸如醫管人力不足、通報個案分散、資料正確度難掌握及後續追蹤不易等常見問題與挑戰，以患者實際需求出發，推出體積小、非干預且可快速建置的「嘉通健康管理遠程監看系統」，只要簡單掃描感測器上的QRCode完成設定程序，即可透過可攜的AIVB作息體徵感測器記錄受測者的使用者體徵，提供遠端醫師（護）做為診療或監測觀察時的客觀參考數據，此外，當個案通報者有健康趨勢變異時也會即時告警通報，避免與患者頻繁接觸形成感染，有效提升疫情監測並降低監護管理風險。

此外，台灣之星網路門市也啟動「守護健康 防疫總動員」活動，嚴選「淨化環境必備」、「家庭娛樂首選」與「居家料理幫手」三類熱銷商品，消費者可依自身需求選擇門號搭商品或單購商品包括IRIS雙氣旋吸塵器、THOMSON 2.5L氣炸鍋、SHARP自動除菌離子7坪清淨機、JACHIA超細纖維抗菌清潔組。

(工商 )