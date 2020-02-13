新冠肺炎病毒引起的疫情繼續蔓延，香港教育局局長楊潤雄13日宣布，全港中小學和幼稚園繼續停課，不早於3月16日復課。他指出，停課並非額外假期，強調停課不停學。

截至12日為止，香港確診個案增至50宗，並有一名25歲男病人成功康復出院。

(工商 )