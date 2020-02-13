IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）2020年1月淡季營收表現略優於預期，投顧法人對3大產品線今年展望正向看待。南電近日放量勁揚，今（13）日開高後續震盪走揚，早盤維持逾1.5％漲幅，最高上漲2.23％至48.05元。

南電3日股價跟隨大盤重挫下探40.35元，創近5個月波段低點，11日起發動上攻，以今日盤中高點計算，近3日漲幅已達12％。三大法人本周迄今買超力道明顯擴大，近3日合計買超南電達5134張。

南電2020年1月自結合併營收24.8億元，雖適逢春節連假影響工作天數，較去年12月30.13億元減少17.68％，仍較去年同期24.57億元成長0.94％，表現略優於預期。其中，中國大陸生產基地位於昆山，約貢獻去年營收4成，生產所有PCB及部分BT載板。

投顧法人指出，PCB對南電營收貢獻約32％，南電昆山廠主要產品應用於車用及消費性電子的遊戲機。目前該廠維持75％人力運作，中國大陸境內供應原物料有1個月庫存，中國大陸以外原物料則有2個月的安全庫存。

投顧法人認為，由於首季為產業淡季，且目前車市不佳、遊戲機至第二季才有新訂單，昆山南電廠目前人力可應付首季訂單需求。新冠肺炎疫情目前最大影響問題在於下游物流運輸，恐有出貨遞延問題，目前影響尚無法估計。

不過，投顧法人對南電三大產品線成長正向看待，預期ABF載板受惠伺服器、人工智慧、5G基地台等需求，全年產能將維持滿載，且第四季可望新增10％產能挹注。BT載板需求則來自記憶體、機上盒（STB）、穿戴裝置，天線封裝（AiP）亦有望在第四季量產。

至於PCB需求則來自車用、新遊戲機、網通設備等帶動。投顧法人認為，雖然短線上受新冠肺炎疫情衝擊，對營收產生不確定性，但南電今年3大產品線成長展望正向，預期今年營收可望繳出高個位數成長、有機會向上挑戰雙位數。

(時報資訊)