《日股》湖北病例激增＋日圓走高，日經指數近持平 11:592020/02/13 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖然隔夜美股三大指數創下歷史收盤新高，但最新數據顯示中國湖北省的新冠病毒肺炎新增確診病例大幅增加，導致美股指期走弱，以及避險需求帶動日圓走高，周四日經225指數早盤收漲0.06%，為23,875.75點。東證一部指數跌0.23%，為1714.98點。 湖北省衛健委周四公布，2月12日湖北新增病例14,840例，較前一日的新增2,015例大幅攀升，主要是將臨床診斷病例數納入確診數進行公布，與其他省份對外發布的病例診斷分類一致。 (時報資訊) #日股 #日本 #日圓 #日經指數東證一部 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》湖北省外 陸每日確診病例下降42.8％ 15:342020/02/09 兩岸 疫情照妖鏡 湖北官場或將繼續變動 04:102020/02/10 兩岸新聞 周四再變天 專家：這天恐急凍達寒流等級 07:172020/02/10 生活 湖北衛健委書記主任遭革職 省委常委王賀勝兼任 09:292020/02/11 兩岸 陸修法禁買食野味 廣東率先響應 04:102020/02/12 兩岸要聞 流感7天奪14命 23歲男5天病逝 04:102020/02/12 社會新聞 14歲女遭性侵偷拍 家長看完這樣說 08:132020/02/12 時事 14檔後市看好 外資搶先布局 04:102020/02/13 證券．權證 湖北單日暴增1萬4千確診 陸醫師：納入臨床診斷 10:342020/02/13 兩岸 大陸國家衛健委：湖北省局部疫情爆發區應採與武漢市同等措施 11:382020/02/13 兩岸 財經熱門新聞 獨》南山業績落到第3 尹崇堯、許妙靜遭記大過 - 即時 - 工商 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 沒人要來看女王頭 野柳公園業者3月起無薪假 - 財經 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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