雖然隔夜美股三大指數創下歷史收盤新高，但最新數據顯示中國湖北省的新冠病毒肺炎新增確診病例大幅增加，導致美股指期走弱，以及避險需求帶動日圓走高，周四日經225指數早盤收漲0.06%，為23,875.75點。東證一部指數跌0.23%，為1714.98點。

湖北省衛健委周四公布，2月12日湖北新增病例14,840例，較前一日的新增2,015例大幅攀升，主要是將臨床診斷病例數納入確診數進行公布，與其他省份對外發布的病例診斷分類一致。

(時報資訊)