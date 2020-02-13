<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2204'>中華汽車</a>(2204)旗下電動機車品牌eMOVING iE PICKUP推出以來，成功吸引法人客戶，上市至今市占率高達98%，是電動機車商用車市場的霸主；並成為轉型環保綠能市場的台北環南市場攤商以eMOVINGiE PICKUP做為購車首選，總計將有800台成為攤商們的好幫手。

<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2204'>中華汽車</a>表示，電動機車商用車eMOVING iE PICKUP推出以來，以優異的騎乘性能與載重實用性獲得青睞，上市至今熱銷近千台，市占率高達98%，是電動機車商用車市場的龍頭。也因此轉型環保綠能市場的台北環南市場攤商們做為購車首選，此舉成功地將商業與科技結合，並讓市場有效降低噪音和污染。

2015年起台北市政府訂定「台北市公有零售市場環境衛生提升方案」，已超過40年歷史的環南市場為台北市政府改造的市場之一，在數年努力下，新環南市場成功變身為全台第一座綠能環保市場，並於即日起試營運；新環南市場擁有丙級綠能標章，且特別規定早上六點以前只准許電動機車和電動搬運車進出。

攤商們對於eMOVING iE PICKUP性能讚譽有加，但最擔心的還是充電問題，對此eMOVING已在新市場規劃充電區域，包含喝杯咖啡的時間就可補充50%的「超級充電站」(10分鐘可補充70-80km)，預計在環南市場正式營運後就可提供用戶便捷且快速的能源補給服務。

(時報資訊)