隔夜美股三大指數同步改寫新高，但最新數據顯示中國湖北省的新冠病毒肺炎新增確診病例激增，引發投資人疑慮，周四南韓KOSPI指數盤中小漲約0.4%。晶片股走強，三星電子和SK海力士分別上漲1.65%和3%，推動大盤走高。韓元微貶0.02%，報1,179.7兌一美元。

(時報資訊)