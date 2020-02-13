吳亞馨曬回上海全副武裝照。（圖／翻攝自maggiewu1008 IG）

新冠肺炎疫情蔓延，已造成1368人死亡，6萬多名確診，女星吳亞馨昨(12日)分享自己不畏病毒搭機準備回到上海，可見她戴著口罩、眼鏡、鴨舌帽，穿著帽T，手上還戴著抗菌手套，全副武裝的模樣，讓網友直呼她太誇張。

因疫情延燒，上海日前宣布對全市1.3萬個「居民住宅小區」進行封閉式管理，加強控制出入人員，當地民政局局長朱勤浩也說，對於外來人員也會加強勸返，希望能暫緩前往上海，昨吳亞馨則曬出機上照片，寫下：「回上海了，全副武裝，現在大家都很敏感，一個人咳嗽大家就往咳嗽的地方看那個人是不是很嚴重⋯每個人都很緊繃，小心翼翼」。

吳亞馨也說，希望疫情趕快結束，回歸正常生活，而照片中她包緊緊，只露出兩顆眼睛，手上還疑似有醫用手套，網友有人覺得她太誇張，也有人說：「小心為上是對的」、「過一段日子再回去上海吧亞馨」、「這時回上海？OMG」、「注意安全」。

(中時電子報)