新冠肺炎疫情擴散全球，世界各國人民聞「疫」色變，2名紐約男子穿戴完整防護衣，在紐約地鐵車廂裡潑灑橙色新冠肺炎病毒，嚇得車廂乘客驚聲尖叫，四處逃竄，所幸他們最後承認是惡作劇，虛驚一場。

2名紐約客在地鐵裡潑灑「新冠病毒」，嚇得乘客尖叫驚逃，所幸最後是一場惡作劇。

《紐約郵報》（New York Post）12日報導，2名紐約男子佛羅雷斯（David Flores）、寇威爾（Morris Cordewell）日前穿戴完整防護衣出現在紐約地鐵車廂裡，他們手裡捧著一個透明箱子，裡頭裝有橙色液體，引人側目。

乘客好奇問「是冠狀病毒嗎」，他們並未正面回應，只豎起大拇指向乘客表示醫生說自己身體狀況「很好」，還不斷打開箱子上蓋，作勢讓箱子裡的空氣跑出來，引發眾人一片慘叫。

接著，2名男子故意將液體潑灑出來，橙色液體流滿車廂，引來更多尖叫聲及咒罵聲，坐在對面的乘客嚇到跳起來，跑到車廂最後面，甚至有人直接跳到車廂椅子上，不想被液體沾到。

男子見乘客嚇呆了，才趕緊澄清這是惡作劇，不要擔心。最後引發乘客一陣爆笑。

佛羅雷斯後續將惡作劇影片公布在個人Instagram上，影片獲得超過4萬人觀看。

(中時電子報)