高市議員邱于軒服務處與旺旺集團合作，13日起免費發送水神抗菌液，吸引民眾排隊索取。（林宏聰攝）

高市議員邱于軒服務處與旺旺集團合作，13日起免費發送水神抗菌液，吸引民眾排隊索取。（林宏聰攝）

旺旺集團廣送水神抗菌液協助民眾防疫，但偏遠地區據點不足，高雄林園、大寮市議員邱于軒主動聯繫加入發放行列，13日起服務處總動員，免費提供水神給鄉親索取；一位媽媽得知消息，跑來抱著邱于軒痛哭，說孩子要早療，酒精需求量大，但現在非常難買，這段時間她一直擔心害怕，幸好有企業及時送暖，總算讓她減輕心頭壓力。

邱于軒說，新冠肺炎抗疫期間國難當頭，很感謝旺旺集團提供消毒物資，不過原高雄縣區域發放據點不多，她透過熟識的媒體主管向旺董蔡衍明求救，蔡衍明二話不說答應捐贈1台水神生成機給她的服務處，唯一要求是「盡量發給需要的人」。

生成機12日中午裝機完成，邱于軒傍晚馬上在臉書開直播宣傳，結果馬上有位媽媽跑到服務處，一見到邱于軒就開始訴苦，原來她的小孩需要上早療，口罩、酒精消耗量很大，但跑遍各藥局，排隊還不一定買得到，她每天得接送小孩往返鳳山早療中心、高雄長庚醫院，根本沒有辦法花時間排隊。

這位媽媽說，看電視報導疫情這麼嚴重，很擔心孩子在早療中心被傳染，但也怕待在家裡，原本的進步功虧一簣，心理非常煎熬，說著說著就掉下淚來；邱于軒自己手邊也沒有口罩，只能安慰她說，這段期間如果需要水神抗菌液，打通電話來，服務處人員會幫忙送到家。

邱于軒服務處13日開放鄉親索取水神，一早上有3、40位民眾拿著空瓶來裝，對旺旺集團的善行讚不絕口；邱于軒並請助理打電話給選區內各幼兒園、公托、國小、警局等單位，詢問是否有需要，連遠在30多公里外的梓官蚵仔寮，也有人開車來載水神抗菌液。

邱于軒提醒民眾，水神抗菌液是次氯酸水，最好用不透光的瓶子裝，不過現在市面上連不透光塑膠瓶都難買到，向專業人員詢問後得知，短時間光照仍有消毒效果，服務處只好暫時提供透明保特瓶，但呼籲民眾自行準備不透光、隔熱空瓶來裝，並盡快使用完畢。

(中時 )