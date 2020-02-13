幾年前毅然轉至大陸發展的藝人董至成，昨驚爆婚變！夫妻結褵21年、育有一子，然兩人感情卻日漸產生歧異，加上聚少離多，最終讓董嫂主動提了分開，董至成認了早形同分居，如今正協商離婚，而跟他有些私交的黃安，被挖出曾說過幫董至成算出2018年走「絕運」，當時說的是離台工作，如今對照時間，似乎說中的是董嫂提離婚的關鍵點。

董至成6年前決定辭去主持12年的《綜藝大集合》，毅然將工作重心轉到大陸北京拍戲，而黃安當時在微博發文，表示歡迎，還叮嚀53歲的董至成孤身赴北京發展要注意健康，「保重啊兄弟」，感覺交情甚篤。

黃安進一步透露，2014年曾到董至成內湖住處敘舊，當時就算出他2018年走「絕運」，他的解讀是好友可能離開台灣，如今回頭看，2018年也正好是董至成透露的、老婆提出離婚想法的關鍵時機，「絕運」恐怕說的不只是事業，還包含婚姻，另一種層面驗證黃安的命理推算神準。

(中時電子報)