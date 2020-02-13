太空人作弊事件中，時任板凳教練的柯拉（Alex Cora）被認為是主導角色之一，不過外媒指出，柯拉在離開太空人成為紅襪隊總教練後，在2019年世界大賽前，曾提醒國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)太空人有蹊蹺。國民因此特地為每位投手做出5組暗號，最後國民如願破除太空人，拿下隊史首座世界大賽冠軍。

根據《華盛頓郵報》報導，其實太空人隊作弊這件事，在大聯盟各隊中算是公開的秘密，早在費爾斯（Mike Fiers）爆料前大家都知道了。有一名匿名的球團高層表示，「這些年來有10到12支球隊向大聯盟控訴過太空人。」另一名知情者則說，「這行為早就持續好幾年了，我猜遠從2016年就開始了，可能更早，直到去年都還有。」

去年美聯冠軍戰洋基隊輸給太空人，顯得國民隊拿下世界大賽冠軍更令人不可思議。美媒指出，柯拉曾對同樣來自波多黎克的國民總教練馬丁尼茲透露訊息，讓國民提早防備太空人。

此外國民王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）還曾找上西普（Tony Sipp），後者曾在2014年到2018年效力太空人，薛爾瑟問他是否要擔心太空人隊打擊時，壘上沒有跑者也可能被偷暗號，西普回答，「沒錯。」

因次國民隊為每位投手設計5組暗號，讓這些暗號貼在帽子內側，捕手也在腕帶貼上記錄這些暗號的筆記，且即使壘上沒人，國民也會比照平常二壘上有人時，打出複雜的暗號防止對手竊取。在國民隊戰戰兢兢下，他們在太空人主場拿下4戰全勝，獲得隊史首座世界大賽冠軍。

(中時 )