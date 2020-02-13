新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球，也重創我國航空及旅遊市場，行政院稍早拍板600億元紓困，其中對運輸業紓困98.3億元，範圍含括海陸空業者。

在營運支持方面，政府將協助遊覽車客運業、小客車租賃業、計程車客運業融資貸款及利息補貼；另促進公路運輸業從業人員發展，運用減班休息時段進行專業職能訓練課程。

為減輕運輸業負擔，行政院擬讓遊覧車客運業、小客車租賃業、小貨車租賃業、汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業109年的汽車燃料使用費減半；遊覽車客運業、小客車租賃業109年牌照稅減半。另請經濟部協調中油公司，給予計程車客運業營業車輛油料補貼。

對於受創最深的航空業，補貼航空業及機場業者（機場內之商業服務設施業者、地勤業、空廚業）的降落費、土地租金、房屋及機庫使用費、權利金等。

針對海運業者小三通及兩岸客運航線停航期間，補貼維持基本費用及國際郵輪在台代理、票務場站租金等。此外，政府會補貼陸路運輸業、海運業及航空業者，購置防疫用品所需經費。

(中時 )