新冠肺炎疫情蔓延，台灣民眾一片恐慌，前副總統呂秀蓮臉書直播節目表示，蔡英文總統為何不會公開鄭重宣布，這場非典型戰爭，授權有經驗的副總統陳建仁全權負責，帶領全國相關醫療人員，對抗這個疫情。

此外，呂秀蓮還說，這次疫情，雖然中共再次透過WHO欺負台灣，但是台灣應該人道主張，以台灣受世界肯定的公衛醫療去關心，展現風範，大家不要再惡言相向；不能存報復心態，不能以落井下石的心態，要有道德高度，台灣人是良善力。

呂秀蓮在日前臉書直播節目指出，當年SARS疫情時，台灣有很多專業人才投入，一位就是當初抗煞有功就是現任副總統陳建仁，不但有學養且有實際貢獻。

呂說，「我不禁感嘆，蔡英文總統817萬票當選，很了不起，也很辛苦，轉眼來了這個凶神惡煞，為何不會公開鄭重宣布，這場非典型戰爭，我授權副總統陳建仁全權負責，帶領全國相關醫療人員，對抗這個疫情」。

她指出，中國大陸領導人習近平都把個權力交給李克強，當然外面的人說，這也是不懷好意，因為這件事沒人可以處理得好，這是要李克強承擔，但台灣情形不一樣，已經有了SARS的經驗，全世界也肯定台灣公共醫療衛生的素質。

她說，現任副總統過去四年追隨蔡總統，無聲無息、任勞任怨，現在發生這麼大的事情，蔡總統剛打完一場仗，也要就任並準備整個人事佈局、擬訂新政策，這次疫情爆發如果當時就宣布，全權授權副總統陳建仁督導，相信不必慌亂，但是農曆年至今，元宵節都過去了，大家心中都還是毛毛的。

呂說，這個疫情是否在台灣還會繼續引爆，如果陳副總統全權負責，會以自己的專業告大家，不需要緊張、驚慌，政府會知道怎麼因應，若這樣做就會很漂亮的。

她還說，台灣也可以過去處理經驗，對中國釋放一點善意，而不是跟全世界站在反中，這樣反而會讓長期以來在WHO欺負台灣的中國覺得不好意思；她建議，台灣應該人道主張，以受世界肯定的公衛醫療去關心中國、展現風範，大家不要再惡言相向。

她也呼籲宗教團體，給在驚慌失措、生死邊緣的中國朋友一點安慰，台灣國家比較小、人口較少，但是吃過的苦非常多，受盡磨難，但都一一克服，必須把台灣變成一個最良善的國家，美國都稱，台灣是一股良善的力量，若讓這句話讓全中國的朋友都同意都接受，北京領導人若有一天公開稱讚，台灣是一股良善的力量，而不是一天到晚要併吞的小島的話，對兩岸人民才是真正安全。

呂秀蓮說，不管你的祖先來台先後、你支持哪個政黨，1月時你投票給誰，與其講兩岸一家親，應該「天下一家親」，我將發起一個運動，大家跟台灣做朋友，「 Hello！Taiwan！」。

她表示，這次中共再次透過WHO欺負台灣，也看到很多國家凍未條，不斷替台灣講話，但台灣人不能存報復心態、以落井下石的心態，要有道德高度，台灣人是良善力，分享同胞愛、同情心給中國大陸，現在中國大陸也很多人正在開始渴望自由民主，台灣實在可以伸出援手，用不著在咬牙切齒咒罵。

她認為，經過這次非典型戰爭，希望給大家很多啟示，包括習近平，在經歷這場人神共憤的戰役，可以學著蔡英文講中國需要「謙卑謙卑在謙卑」，台灣願意跟大家握手言好，畢竟跟中國是遠親也是近鄰，希望習近平趕快下令，軍艦、軍機這時還要靠近台灣、還要再威脅。

(中時 )