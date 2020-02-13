遠傳電信繼先前協助台電建置智慧型電表資料管理系統（MDMS），今年啟動涵蓋台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣（馬祖）等6縣市部份地區，合計共約24萬戶AMI智慧電表的通訊模組建置，預計於2021年上半年完工，全力支持政府智慧電網政策。

遠傳表示，這套智慧電表可自動回傳用電數據至台電的MDMS，免去人工抄表節省人力，並可供台電遠端讀取用電資料，了解各時段用電資料，用於推廣時間電價，以抑低尖峰用電、達到電網平衡；若發生停電，電表能在停電瞬間發送回報訊息，提升查修效率。

遠傳電信於2018年9月取得台電MDMS智慧型電表資料管理系統標案，可接收全台AMI智慧電表回傳的用電數據，去年底再取得本次AMI智慧電表通訊模組建置案，意味著遠傳電信已具備智慧電表上下游技術系統整合能力的領導品牌。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳電信致力推動台灣物聯網產業多元發展，並長期深耕智慧城市領域創新應用。

曾詩淵強調，遠傳電信團隊打造的智慧能源管理平台，運用廣域傳輸的NB-IoT物聯網科技，搭配監測設備建置，透過數據紀錄能提供遠端監控、緊急示警，並結合大數據分析與人工智慧應用，能協助政府落實智慧三表（水表、電表、瓦斯表）建置，加強資源有效運用，達成能源管理智慧化目標。

遠傳電信表示，這24萬戶為低壓住商智慧電表，由於住宅與商業用電戶的電表常設置於室內、甚至地下室，遠傳透過自身快速穩定的4.5G網路搭配其他兩項通訊技術，克服訊號傳輸死角，協助台電遠端掌握用電資訊，為台灣智慧電網基礎建設進一份心力。

另外，遠傳電信積極發展能源管理技術，去年與國家實驗研究院合作，於台灣重點綠能科技示範場域「沙崙智慧綠能科學城」建造具備資源控管、環境調節、需量管理、綠電整合功能的智慧能源管理平台，充分結合遠傳電信物聯網通訊技術、人工智慧應用與大數據管理專長。遠傳電信今年積極布局5G商轉的創新應用服務，未來5G創新將應用在協助政府、企業夥伴達成能源使用最佳化目標。

(工商 )